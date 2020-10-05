Эксперт рассказал, как хранить заготовки

Москва, 5 октября. Эксперт рассказать, где нужно хранить разные виды заготовок, передает радио Sputnik со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Сергея Масловского.

Специалист советует хранить компоты и пюре в темных местах. Дачные погреба подойдут, если в них качественная теплоизоляция, и они не могут промерзнуть. Если замерзнет содержимое банок, то это приведет к порче содержимого.

Квашеную капусту же стоит хранить при холодной температуре.

«Капусту надо хранить при пониженных температурах. За счет чего достигается консервирующий эффект? Работают молочно-кислые бактерии, они, используя сахара, синтезируют молочную кислоту до 1%, и за счет этого подавляется нежелательная для нас микрофлора. Но процесс брожения не останавливается, содержание молочной кислоты увеличивается, и капуста перекисает, ухудшается консистенция за счет того, что разрушаются полисахариды, которые придают структуру», — считает Масловский.

При этом температура хранения должна быть примерно минус два градуса. Замерзание и оттаивание не влияет на свойства квашеной капусты.

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