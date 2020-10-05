Арзамасова показала идеальные ноги в коротком платье

Москва, 5 октября. Популярная актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам в Instagram фотографию, на которой позирует в коротком платье. Фанаты пришли в восторг от снимка.

Девушка разместила в своем профиле в социальной сети снимок, сделанный матерью. Знаменитость позирует в откровенно коротком платье бежевого цвета с яркими волнами на платье по бокам. На звезде также в тон наряду косуха с бахромой.

«Полетела… В осень», — написала 25-летняя артистка.

Поклонников свела с ума красота российской знаменитости. Они отметили, что звезда, как всегда, выглядит изящно и изысканно.

«Чувственное фото замечательного мастера, в одном движении вся встреча с осенью прослеживается», — написала golovanovagalina96.

«Как ты прекрасна в любое время года… Не устаю восхищаться!» — призналась garannadezhda.

«С такими ногами можно затмить многих супер моделей», — отметила ninja_fox5679.

«Твои ножки просто идеал», — подчеркнул osborn3674.

При этом некоторые интернет-пользователи посчитали платье Арзамасовой слишком коротким и задали соответствующий вопрос.

«Таки а юбку надеть?» — спросил georg3635.

Звезда сериала «Папины дочки» регулярно радует поклонников фотографиями и видео из личной жизни. Знаменитость публикует снимки с прогулок, спектаклей и встреч.