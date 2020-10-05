Губернатор Омской области заразился коронавирусом

Омск, 5 октября. Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — говорится в публикации.

Бурков ушел на самоизоляцию и будет работать дистанционно. Он отметил, что неукоснительно соблюдает все рекомендации врачей.

Глава региона также призвал всех беречь себя и близких, соблюдая санитарные требования.

«Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!» — подытожил Бурков.

В конце сентября стало известно, что коронавирусом заразился бывший вице-премьер правительства Пермского каря, депутат краевого парламента Антон Удальев. Ura.ru со ссылкой на источник пишет, что о диагнозе парламентарий узнал случайно. У него внезапно пропало обоняние, после этого он решил сдать тест.

COVID-19 перенесли многие руководители российских регионов. В частности, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Пермского края Дмитрий Махонин.