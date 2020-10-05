Патрушев раскритиковал ряд регионов за работу в сфере кибербезопасности

Новосибирск, 5 октября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал ряд регионов Сибири за недостаточно эффективную работу по обеспечению кибербезопасности. По его словам, там до сих пор не разработаны планы по переводу информационных систем на отечественное программное обеспечение (ПО), передает РИА Новости.

В понедельник Патрушев выступил на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в Новосибирске. Он уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в Омске. Тогда, среди прочих, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов России.

По словам секретаря Совбеза РФ, отдельные госучреждения в СФО еще не сформировали перечни объектов критической информационной инфраструктуры.

«Практически не приступили к этой работе государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти Республики Хакасия», — указал он.

Патрушев также отметил, что многие субъекты критической информационной инфраструктуры по-прежнему не наладили взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на инфоресурсы РФ.

Не доведены до завершения, по его словам, и работы по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие гостайну.

«Только 80% региональных государственных систем аттестовано по требованиям защиты такой информации», — сообщил Патрушев.

Он добавил, что существует и проблема с переходом на использование отечественного ПО в информационных системах — он идет слишком медленно. Кроме того, в отдельных регионах — Республике Алтай, Красноярском крае и Иркутской области — даже не разработаны планы перехода на его использование.

Патрушев призвал глав сибирских регионов не ослаблять контроль за работой в этом направлении и принять меры по безусловному выполнению законодательства в сфере кибербезопасности.