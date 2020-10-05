Москва, 5 октября. Известный певец и актер Сергей Пенкин назвал «бездарями» звезд российского шоу-бизнеса, которые попали на сцену «по блату» и без музыкального образования. Мыслями на этот счет он поделился в разговоре с «Собеседником».

Пенкин в свое время попал в Книгу рекордов Гиннесса: на концертах он иногда поет без микрофона, настолько широкий диапазона голоса. Однако это достижение мало помогает артисту в профессии. Пенкин пожаловался, что «телевизионные боссы» его не любят, поэтому он редко участвует в концертах.

«Столько бездарей появилось на сцене! <…> Мы берем самый плохой пример с Запада, когда люди по блату на сцену проходят. Сейчас таких много: вложили деньги — и понеслось-поехало», — заявил артист.

Пенкин, говоря о шоу-бизнесе, вспомнил об американской певице Мэрайе Кэри, карьера которой началась после того, как ее «услышали на бензоколонке». Музыкант уверен, что «вкладывать нужно в таланты, а не в бездарности».

«Слово «звезда» вообще испохабили. Раньше звездами были [Муслим] Магомаев, Любовь Орлова, Марк Бернес. А сейчас все звезды вокруг», — констатировал он.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов, особенно работников негосударственных культурных учреждений, из-за пандемии коронавируса. Со словами певца согласился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В комментарии Федеральному агентству новостей он напомнил, что артист — это целое предприятие, на которое работает огромное количество людей.