Армения сообщила о продолжении боев в Нагорном Карабахе

Ереван, 5 октября. Бои на линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской Республике (второе название — Арцах) по-прежнему продолжаются. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Как ночью, так и на данный момент боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются с различной интенсивностью», — написала представитель армянского ведомства.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась 27 сентября после обстрела населенных пунктов непризнанной республики со стороны Азербайджана. ФАН фиксирует основные события.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает возможным военное решение конфликта в Карабахе. По его словам, за 28 лет международное сообщество не предложило политического решения.