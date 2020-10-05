Седокова в слезах рассказала о домогательствах в детстве

Москва, 5 октября. Популярная певица Анна Седокова на презентации своей книги рассказала о домогательствах в детстве, сообщил «СтарХит».

Певица презентовала свою автобиографию в Доме книги в Москве. Звезда рассказывала поклонникам о своей жизни и зачитывала выдержки из автобиографии. Она сделала откровенное заявление, рассказав о домогательствах со стороны возлюбленного матери. Женщина после ухода мужа из семьи попыталась устроить свою личную жизнь, она встретила мужчину, которого ее дети называли дядей Сережей.

«Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге, — рассказывает Седакова, не сдерживая слез. — С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты, и я услышу тяжелые шаги».

Рассказывать дальше знаменитость не стала, добавив, что все подробности можно узнать из ее книги. По ее словам, она в своей работе рассказывает и об отношениях с матерью. Певица до сих пор не может простить родительницу.