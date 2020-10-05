Россия дала решительный ответ на претензии Запада к Северному морскому пути

Москва, 5 октября. РФ улучшает Северный морской путь в ответ на претензии Запада, передает «Корабел.ру».

Напомним, что маршрут предназначен для улучшения транспортного сообщения между странами Европы и заводами Азии.

На Западе раскритиковали Северный морской путь за негативное влияние активного трафика на живые организмы в арктических водах.

Сейчас РФ корректирует маршруты, в результате чего негативное влияние сократится до нуля. Для этого к работе привлекли российское отделение Всемирного фонда дикой природы, которое изучило реакцию животных на посторонние шумы.

Также Москва работает над снижением выбросов суднами. Для этого планируют использовать атомные ледоколы и суда, работающие за сжиженном газу и других видах экологически чистого топлива.

Ранее японцев восхитил атомный ледокол «Арктика», самое мощное гражданское судно в мире. Оно будет работать во льдах арктической зоны России и это существенно повысит эффективность использования Северного морского пути. Японцы отметили большие размеры корабля и предположили, что Россия сделала заявку на доминирование в освоении Арктики.