София Вергара обошла Анджелину Джоли в рейтинге высокооплачиваемых актрис

Лос-Анджелес, 5 октября. Американская актриса колумбийского происхождения и модель София Вергара обошла голливудскую звезду Анджелину Джоли в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис мира. Список составил журнал Forbes.

По последним данным, Вергаре, являющейся звездой сериалов, удалось заработать за год 43 миллиона долларов. За один день, проведенный на съемочной площадке сериала «Американская семейка», актрисе платили 500 тысяч долларов. Кроме того, Вергара получала по 10 миллионов долларов за каждый сезон шоу «В Америке есть таланты». Все это позволило актрисе занять первое место в рейтинге.

Анджелина Джоли на этот раз заняла вторую строчку, отстав от Вергары на 7,5 миллиона. Уточняется, что за год экс-супруга Брэда Питта заработала 35,5 миллиона долларов.

На третьем месте рейтинга самых высокооплачиваемых актрис оказалась Галь Гадот, заработавшая за год 31,5 миллиона долларов. Отмечается, что 20 миллионов она получила за роль в фильме «Чудо-женщина: 1984».

Что касается Анджелины Джоли, то ее личная жизнь по-прежнему окружена скандалами. Так, около месяца назад стало известно, что актриса и ее бывший супруг не могут поделить детей. По данным американских СМИ, Джоли и Питт перестали посещать семейную терапию. Кроме того, актриса согласна разделить опеку поровну с бывшем мужем, только если ей можно будет увезти детей из Лос-Анджелеса.