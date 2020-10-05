Хозяев крупных собак могут обязать проходить курсы кинолога

Москва, 5 октября. Главе МВД Владимиру Колокольцеву предложили ввести обязательные курсы кинолога для владельцев крупных собак. Копия письма руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова оказалась в распоряжении RT.

Курдесов отметил, что в СМИ часто появляются новости о нападении домашних собак. При этом часто жертвами становятся и дети, и старшее поколение.

При неумелом обращении крупная собака может стать опасностью как для окружающих, так и для хозяев, считает Курдесов.

«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — предложил глава общественного движения.

Ранее кинолог рассказал, как защититься от бродячих собак. Специалист развеял миф о том, что бродячим собакам нельзя смотреть в глаза. Как отметил специалист, прямой взгляд их отпугнет. Однако такой метод не работает в случае со служебными собаками. Если человек находится на охраняемой территории, прямой взгляд спровоцирует атаку. Также эксперт не советует гулять по местам, где могут оказаться стаи бродячих собак. Невинную прогулку они могут посчитать за атаку на щенков.