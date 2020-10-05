Минобороны Армении показало видео бомбардировки Азербайджаном Степанакерта

Ереван, 5 октября. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео ударов по столице Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерту.

На кадрах видны удары по городу, перед этим слышен звук воздушной тревоги. Во второй части видео показаны последствия бомбардировки — искореженные машины, разрушенные жилые дома, а также воронки от разорвавшихся снарядов.

В конце сентября в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение конфликта, который длится с советских времен. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия, ряд других стран и международных организаций призвали стороны конфликта к сдержанности, указав, что проблемы региона не решить военным путем.