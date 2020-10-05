Алиев назвал возможным военное решение конфликта в Нагорном Карабахе

Баку, 5 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что военное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно. Об этом он заявил в интервью каналу Al Arabiya, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

«Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения.<…> Я с этим не согласен», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что международное сообщество ведет переговоры по ситуации в Карабахе уже 28 лет, однако так и не смогло предоставить политическое урегулирование конфликта. Алиев добавил, что Азербайджан самостоятельно обеспечит выполнение международных резолюций, если сообщество разных стран не в силах это сделать.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце 1980-х годов, когда непризнанная республика заявила об отделении от Азербайджанской ССР. С тех пор ситуация в регионе неоднократно обострялась, в очередной раз конфликт достиг эскалации 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты Карабаха. ФАН фиксирует главные события.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о последствиях конфликта в Карабахе для Европы. По его мнению, Германия должна занять четкую позицию по данной ситуации.