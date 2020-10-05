Китай пожелал больным COVID-19 американцам такое же лечение, как у Трампа

Пекин, 5 октября. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выразила надежду, что все заболевшие коронавирусом граждане в Соединенных Штатах получат такое же «лучшее» лечение, какое получает американский лидер Дональд Трамп. Пост она разместила в Twitter.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства указала, что накануне в США было выявлено более чем 47 тысяч случаев коронавируса и 600 человек скончались.

«Опечалена этими тяжелыми испытаниями, через которые приходится проходить этим пациентам. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же «самое лучшее» лечение и заботу, какую получает президент», — написала дипломат.

В минувшую пятницу Дональда Трампа госпитализировали в больницу. У него был выявлен COVID-19, пишет «Ридус». Как отметил «Мир 24», глава американского государства содержится в военном госпитале в предместье Вашингтона.