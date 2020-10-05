Подсчитаны траты россиян на содержание автомобиля

Москва, 5 октября. Менее половины российских автомобилистов (42%) тратят на транспортное средство около пяти тысяч рублей в месяц, следует из опроса, проведенного РГС Банком, передает ТАСС.

«Несмотря на достаточно большое количество расходов — бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи — у 42% опрошенных автомобилистов содержание машины обходится в сумму до 5 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

При этом у 19% респондентов траты на автомобиль составляют от пяти до 10 тысяч рублей. Содержание машины обходится в 10-15 тысяч рублей у 11% россиян, в 15-20 тысяч рублей — 16%. Расходы на авто превышают 20 тысяч рублей у 12% граждан.

Самыми экономными оказались автомобилисты из Ростова-на-Дону — больше половины из них укладываются в пять тысяч рублей в месяц. Самыми расточительными оказались петербуржцы, которым содержание автомобиля обходится в 20 тысяч рублей (об этом заявил каждый пятый житель Северной столицы).

Общие расходы на любые нужды 37% респондентов не превышают 25 тысяч рублей в месяц. Только 18% российских автомобилистов каждый месяц тратят на оплату товаров и услуг 25 до 50 тысяч рублей, 12% — от 50 до 75 тысяч рублей, 17% — от 75 до 100 тысяч рублей, а 16% делают покупки на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Согласно данным опроса, у 47% российских семей есть автомобиль. Среди них у 59% во владении одна машина, 26% — два автомобиля, а 15% россиян обладают небольшим автопарком из трех и более машин.

В исследовании принимали участие 3348 совершеннолетних граждан. Участниками стали граждане, проживающие в городах России с населением более 100 тысяч человек. Данные были представлены за сентябрь.