В Сибири предотвратили ущерб на 13,8 млрд рублей при реализации нацпроектов

Новосибирск, 5 октября. Правоохранители Сибири предотвратили ущерб на 13,8 млрд рублей при выполнении нацпроектов, передает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Заявление было сделано в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

«Активными действиями правоохранительных и контрольно-надзорных органов предотвращен ущерб в сумме 13,8 миллиардов рублей», — рассказал Патрушев.

Секретарь Совбеза сообщил, что было выявлено более трех тысяч нарушений. 745 виновных лиц уже были привлечены к уголовной и административной ответственностям. Среди лидеров по количеству нарушений — республика Хакасия, Кемеровская и Томская области.