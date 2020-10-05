Названа категория граждан, которым необходима страховка от мошенников

Москва, 5 октября. Эксперт назвал тех, кому нужна страховка от мошенников, передает радио Sputnik со ссылкой на кредитного правозащитника и юриста Михаила Алексеева.

Многие банки предлагают застраховаться от мошенничества с банковскими картами, но людям не стоит спешить со страховкой, считает специалист.

«Если человек попался на удочку злоумышленников и самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты, и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, была страховка или нет», — рассказал Алексеев.

Банки не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного. Получить компенсацию можно только в том случае, когда произошел взлом без разглашения личной информации и прочего. Тогда банк будет обязан вернуть украденные мошенниками деньги.

Ранее эксперт назвал риски потерять заработную плату при онлайн-переводе по номеру телефона. Как говорит специалист, такой риск есть, если пользователь сменил номер телефона или обанкротился банк. Также зарплату могут украсть мошенники, сделав дубликат SIM-карты по поддельным документам. Перечисленные риски относят к переводам именно по номеру телефона, привязанному к расчетному счету.