Валерия застала Иосифа Пригожина за необычным развлечением

Москва, 5 октября. Певица Валерия застала своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина за необычным занятием – звезда катался на детской качели вместе с директором канала «Муз ТВ» Арманом Давлетьяровым. Исполнительница опубликовала кадры забавы мужчин в своем профиле в Instagram.

«Вывела мальчиков на прогулку», — написала 52-летняя артистка под видеозаписью.

На кадрах Пригожин и Давлетьяров катались на детской качели. Взрослые мужчины получали неимоверное удовольствие от этой забавы.

Валерия поинтересовалась у супруга и гостя, не сломают ли они качели. На что Пригожин шутливо ответил возлюбленной: «Мамочка! Готовь обед». Певица возразила мужу, напомнив, что зачастую дети забывают об обеде, когда им весело.

Катание взрослых мужчин вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Впрочем, многие фолловеры с теплотой оценили видео, а некоторые оставили пару шуток в адрес семейства.

«Вот кто качели ломает в парке, а говорят подростки!» — пошутила demashovaolga.

«Как здорово, когда для счастья так мало надо!» — подчеркнула psiholog_veronika.

«Куда уходит детство?! А разве оно уходит?» — добавила nataliyavaleriya.

«Мужчины как дети!» — посмеялась nataliysenina_nv.