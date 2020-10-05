Кудрявцева обвинила Шепелева в издевательствах над онкобольной Фриске

Москва, 5 октября. Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева заявила в шоу на YouTube «Осторожно, Собчак», что ее коллега Дмитрий Шепелев издевался над певицей и своей возлюбленной Жанной Фриске, которая боролась с раком. После этого звезда ТВ возненавидела мужчину.

Знаменитость призналась, что знает страшную тайну о Шепелеве, но раскрывать ее не намерена, чтобы не травмировать Платона — сына ведущего и бывшей солистки «Блестящих».

«Все знают одну сторону, а я знаю с другую… Менее прекрасную. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», — сказала 49-летняя ведущая.

В середине июня было пять лет, как не стало Жанны Фриске. Певица узнала об онкологическом заболевании, когда была беременна. После рождения сына она начала активную борьбу с недугом.

После смерти звезды разгорелся скандал между Шепелевым и родителями Фриске. Последние обвиняли телеведущего в смерти дочери и пытались забрать на воспитание внука Платона. В итоге ребенок остался с отцом.

Экстрасенс Алена Орлова ранее оценила обвинения отца в причастности Шепелева к смерти певицы. По ее мнению, ведущий не мог сознательно «пичкать» возлюбленную запрещенными препаратами из корыстных побуждений.