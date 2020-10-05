Россиян предупредили о риске потери зарплаты при онлайн-переводе

Москва, 5 октября. Эксперт назвал риски потерять заработную плату при онлайн-переводе по номеру телефона, передает агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

Как говорит специалист, такой риск есть, если пользователь сменил номер телефона или обанкротился банк. Также зарплату могут украсть мошенники, сделав дубликат SIM-карты по поддельным документам.

«Не дай бог на этот номер телефона подключится кто-то другой, ведь тогда ваши реквизиты к нему «привяжутся». То есть в случае смены телефона вы автоматически перестаете получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет», — объяснил эксперт.

Петропольский отметил, что перечисленные риски относятся к тем случаям, когда зарплату перечисляют не на расчетный счет, открытый в банке, а на номер телефона, привязанный к расчетному счету.

Ранее эксперт назвал способ вернуть отправленные мошенникам деньги. Специалист посоветовал немедленно обратиться в полицию и пересказать инцидент во всех подробностях. Дальнейшее будет зависеть только от профессионализма полицейских. Вернуть деньги получится только в том случае, если мошенников поймают. Уголовное дело возбуждается при ущербе свыше 2,5 тысячи рублей.