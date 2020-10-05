Москва, 5 октября. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, кто из военнослужащих получит жилье вне очереди, пишет РИА Новости.

Об этом Патрушев сообщил, выступая в Новосибирске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Помимо прочего он рассказал о реализации некоторых решений, принятых на аналогичном совещании, состоявшемся годом ранее в Омске. Тогда, в частности, обсуждался вопрос социального обеспечения военнослужащих.

«Минобороны РФ подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — рассказал секретарь Совбеза.

Он добавил, что будут повышены социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также приняты дополнительные меры по социальной защите семей военнослужащих, в том числе проиндексированы установленные выплаты.

«Важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении обязанностей», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, в 2021 году будут введены в эксплуатацию образовательные учреждения для детей военнослужащих в Алтайском крае и Кемеровской области, в целом по СФО запланирован ремонт почти 250 объектов военных городков.

«Президент России уделяет самое пристальное внимание решению социальных проблем военнослужащих. В настоящее время согласно его указанию от 18 сентября этого года правительством осуществляется выработка дополнительных мер по улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей», — подытожил он.

Ранее RT рассказал о вероятности создания лиги Вооруженных сил РФ по регби-7.