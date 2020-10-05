Элджей подвергся атаке грозной птицы на отдыхе с Ивлеевой на Мальдивах

Москва, 5 октября. Популярный рэпер Элджей подвергся «атаке» птицы на отдыхе с женой Настей Ивлеевой на Мальдивах. Звезда опубликовал видео в Instagram.

Знаменитости отправились на Мальдивы, сейчас они живут в роскошной вилле. Проживание им обходится в девять тысяч евро в сутки.

Пара наслаждается отдыхом в дорогих апартаментах. Но вот все веселье им подпортила необычная птица, которая напомнила поклонникам мультяшных героев. На опубликованных кадрах птица сидит на шляпе артиста. Когда знаменитость достал камеру и попытался ее заснять, пернатый грозно пошел на камеру.

«Карыч слезай», — пишет elcostalacoste.

«Аngry birds», — добавил zpavlovskis.

«Это же птичка из мультика «Сказочный патруль», — отметила nastenka0939.

«Слышь ты! Камеру убрал», — расхохотался _isco_off.

«К баблу», — предположил rus.goi.

Позднее хип-хоп-исполнитель в «сторис» показал, чем закончилось для него знакомство с птицей. Блогер опубликовал фотографию своего плеча, на котором были птичьи испражнения. Говорят, это примета — к деньгам.