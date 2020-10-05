Российские ученые разработали уникальное противовирусное средство

Екатеринбург, 5 октября. Ученые Уральского федерального университета разработали противовирусное лекарство с уникальным действием, передает журнал Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Специалисты синтезировали гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами. Лекарства на их основе помогут облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратят осложнения.

Как отмечают ученые, при вирусных заболеваниях в теле человека может возникнуть окислительный стресс из-за образования в клетках активных форм кислорода. Это приводит к воспалениям и осложнениям.

Специалистам УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Как заявили ученые, в мире нет аналогов этому средству.

«Применение препарата с подобным двойным действием может существенно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний», — рассказала доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

Ранее был подсчитан процент россиян, готовых привиться от коронавируса. О своем желании вакцинироваться от COVID-19 заявили 23% участников исследования. Около 73% опрошенных рассказали, что не готовы сделать прививку. Четыре процента респондентов сообщили, что уже переболели коронавирусной инфекцией и не нуждаются в прививке.