Дэми Мур посетила модный показ в прозрачном платье

Москва, 5 октября. Американская актриса Дэми Мур посетила модный показ нижнего белья в прозрачном платье, пишет издание «СтарХит».

На днях в Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции нижнего белья бренда певицы Рианны. 57-летняя Мур приехала на вечеринку в прозрачном платье, демонстрируя прелести наравне с молодыми знаменитостями, среди которых были Кара Делавинь и Ирина Шейк. Многие поклонники отметили, что голливудская звезда не утратила привлекательности и может дать фору конкуренткам.

Для показа бывшая жена Брюса Уиллиса выбрала откровенный образ обольстительницы, который подчеркивали колготки в крупную сетку и кружевное боди, открывающее подтянутое тело и соблазнительные формы актрисы. Во время показа Мур флиртовала с молодыми мужчинами, многие из которых вполне могли находиться под впечатлением от скандальных мемуаров звезды.

В книге «Наизнанку» актриса подробно описала свои многочисленные увлечения, в том числе отношения с бывшими мужьями — Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером. Она призналась, что собственная мать продала ее на ночь неизвестному педофилу, когда ей было 15 лет, а в 50-летнем возрасте, после трех браков и разрушенной карьеры в кино, она осталась «абсолютно одинокой».

Сегодня ничто не напоминает о трагедиях в личной жизни Мур, о ее алкогольной и наркотической зависимости. Актриса вновь блистает красотой и утверждает, что одиночество помогло ей «победить демонов».