Военный эксперт оценил намерение Эстонии заблокировать Финский залив для РФ

Москва, 5 октября. Эстония хочет совершить попытку блокирования Финского залива для прохода российских кораблей. Как отмечает военный эксперт Иван Коновалов в беседе с iReactor, данное решение Таллина может стать фатальным.

Недавно эстонские политики заявили о намерении потратить дополнительные средства на укрепление своих вооруженных сил, чтобы перекрыть проход через Финский залив кораблям РФ. В их планах установка вдоль береговой линии вооружения типа «поверхность-поверхность», чтобы уничтожать идущие через залив корабли.

По мнению Коновалова, подобные инициативы Таллина — не более чем демонстрация, чтобы выслужиться перед США и Евросоюзом. Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп говорил о намерении сократить присутствие США в Европе.

«В Прибалтике и в Польше это восприняли как очень серьезный сигнал, и сейчас происходит очень много демонстративных акций для того, чтобы показать, что существует серьезная опасность, что они готовы лечь грудью на амбразуру, лишь бы защитить от российской угрозы Европу», — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что заявление эстонской стороны выглядит глупо и выполнять его не будут.

«Но у эстонского руководства есть надежда, что где-нибудь в Брюсселе или Вашингтоне это заметят», — добавил Коновалов.

Ранее политолог Юрий Почта отмечал, что решение Эстонии о дополнительном финансировании обороны говорит о том, что Таллин не ограничится блокадой Финского залива для России. По его мнению, эти новости свидетельствуют, что Эстония готовится к ухудшению отношений с РФ.