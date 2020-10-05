Звезды «Дома-2» устроили перепалку из-за кесарева сечения

Москва, 5 октября. Звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Саша Черно, ставшие мамами минувшим летом, устроили перепалку из-за кесарева сечения, пишет «Вокруг ТВ».

Рапунцель 10 июня родила вторую дочь Софию. Роды прошли настолько легко, что мама транслировала их в прямом эфире. Черно 30 июля родила первенца Стефана, ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению. С тех пор участницы «Дома-2» выясняют, кто из них испытал всю полноту ощущений матери.

По мнению Рапунцель, роды должны быть естественными, а женщине необходимо перенести положенные природой муки. Черно возражает ей, что та сама рожала под воздействием эпидуральной анестезии и не чувствовала болезненных схваток.

«С чего ты взяла, что женщины, у которых кесарево сечение, не чувствуют схваток и остальных причуд? Потуги 5-10 минут, и все. А кесарево сечение то же самое, что естественные роды, только тебя потом еще и режут», — написала Черно.

Сама она прошла через серьезные неприятности, когда родовой процесс не запустился после того, как отошли воды. В операционной Черно устроила истерику, отказываясь рожать и требуя выпустить ее из больницы. Разбушевавшуюся роженицу удалось успокоить лишь ее супругу Иосифу Оганесяну, после чего врачи смогли сделать экстренное кесарево.

Обе молодые мамы в конце лета вернулись вместе с детьми в проект «Спаси свою любовь». Отметим, они и ранее скандалили, устраивая потасовки — в январе они затеяли публичную перепалку, будучи беременными.