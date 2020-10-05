Сын Мадуро станет добровольцем для испытания вакцины «Спутник V»

Каракас, 5 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в Twitter, что его сын станет добровольцем для испытания вакцины «Спутник V».

«Мой сын Николас Мадуро Гуэрра рассказал мне, что решил поставить российскую вакцину, принять участие в испытаниях. Я считаю, что это отлично», — заявил глава государства в ходе выступления, транслировавшегося в соцсети.

Президент Венесуэлы добавил, что в испытаниях вакцины «Спутник V» также примет участие его старшая сестра Мария Тереса Мадуро. Он подчеркнул, что также готов поставить российскую вакцину, как только ее начнут массово использовать.

«Как только начнется массовая вакцинация, я первый ее поставлю», — сказал Мадуро, добавив, что «Спутник V» станет «спасением для человечества».

Первая партия российской вакцины прибыла в Венесуэлу утром в пятницу. По данным местных санитарных властей, в ее клинических испытаниях примут участие около двух тысяч жителей страны. По словам исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, Боливарианская республика планирует производить «Спутник V» на своей территории.

Напомним, российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа. К середине октября Минздрав РФ планирует завершить процесс регистрации еще одной отечественной вакцины «ЭпиВакКорона», патенты на которую были выданы центру «Вектор» в конце сентября.