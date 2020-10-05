Басков похвастался удачной рыбалкой в Астрахани

Москва, 5 октября. Народный артист РФ Николай Басков в своем Instagram похвастался удачной рыбалкой в Астрахани.

Басков опроверг стереотип о том, что ему чужды традиционные мужские развлечения. В начале октября певец отправился в Астрахань, где проводит время, рыбача с лодки. На днях он похвастался уловом в соцсетях, выложив фото с собственноручно пойманными сазаном и подлещиком.

Поклонники спросили у артиста, хороший ли нынче клев в низовьях Волги и на что он ловит рыбу.

«Отличный клев», — ответил Басков, добавив, что ловит на червя.

Подписчикам понравились нехарактерные для певца фотографии, они пожелали ему прекрасного улова и попросили чаще выкладывать подобные снимки.

«Коля, так приятно тебя видеть вот таким простым», — отметила khlevnushkina_mariya.

«Поздравляю вас с классным уловом. Вы не только певец, но и настоящий рыбак. Мы в восторге!» — призналась yiliayilichka.

«Отличный улов! Снова будет уха или уже рыбка на гриле?» — спросила natagism.

Ранее Басков поделился с поклонниками видео, на котором варит уху на костре «своими руками».