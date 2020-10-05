Глава бундестага призвал Европу теснее сотрудничать с Россией

Берлин, 5 октября. Глава бундестага Вольфганг Шойбле призвал Европу теснее сотрудничать с Россией, сообщает Deutsche Welle.

По словам Шойбле, США перестали быть единственной в мире сверхдержавой. В этой ситуации европейским странам, считает политик, нужно пересмотреть свое отношение к России и Китаю и выстраивать с ними более тесное сотрудничество, учитывая их интересы и требования.

«Когда Путин пришел к власти, он проводил политику, которая позволяла в некотором смысле частично поквитаться за — как он это воспринимает — унижение, нанесенное Советскому Союзу», — сказал глава бундестага.

Он добавил, что у США был шанс выстроить нормальные отношения с Россией, но в Вашингтоне этого в решающие годы так и не осознали и ничего не сделали. Сегодня такой шанс, считает Шойбле, не должна упустить Европа.

«Мы должны попытаться прийти к более тесному сотрудничеству с Россией с полным уважением к ее требованиям и истории. То же самое касается Китая», — отметил политик.

Шойбле напомнил соотечественникам, что за 30 лет, прошедших с момента объединения Германии, мир стал «разнообразнее и опаснее».

Ранее RT сообщил, что Еврокомиссия планирует выделить 10 млн евро на «продвижение демократии» в ряде регионов мира, в том числе в Белоруссии, Казахстане, России, Армении и других странах.