Пьяный полицейский насмерть сбил пожилую женщину на Украине

Киев, 5 октября. Пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе в Киевской области Украины. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Автокатастрофа произошла в воскресенье около 17.50 (время совпадает с московским) в Броварах Киевской области.

По предварительным данным, водитель Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе. Проехав еще полсотни метров, он столкнулся с деревом. За рулем сидел пьяный полицейский.

«В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу», — говорится в сообщении Нацполиции.

По словам председателя ведомства Игоря Клименко, за рулем Volkswagen находился участковый офицер Деснянского управления полиции. К этому моменту его уже уволили из органов внутренних дел.

«Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание», — подчеркнул Клименко.

Очевидцы сообщили порталу OBOZREVATEL, что пострадавшими оказались мать с дочерью. Один из свидетелей сообщил, что от удара девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а пожилую женщину автомобиль сбил дважды — «второй раз в воздухе».

По их словам, водитель пытался уехать с места аварии, но ДТП заметили мотоциклисты и попытались остановить Volkswagen Passat. Предположительно, водитель врезался в дерево, пытаясь объехать мотоциклистов.

Полиция прибыла место происшествия очень быстро. Выбравшись из авто, виновник автокатастрофы пытался сбежать, но его задержали.