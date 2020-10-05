Вашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп скрывал положительный результат первого теста на коронавирус, ожидая итогов дополнительной проверки, пишет The Wall Street Journal.

В минувший четверг американский президент в эфире телеканала Fox News сообщил, что сдает анализы на коронавирус после того, как болезнь была обнаружена у его советницы Хоуп Хикс. По данным Wall Street Journal, к этому времени Трамп уже получил результаты первого теста, который оказался положительным. По действующим для сотрудников Белого дома правилам, второй анализ делается в том случае, если первый экспресс-тест показал наличие коронавируса.

Трамп между тем решил не сообщать новость о своем первом положительном тесте, вместо этого он рассказал о коронавирусе у своей советницы. Он, как пишет издание, попросил своего помощника никому не рассказывать о результатах анализа.

«Не говори никому», — сказал глава Белого дома.

Но содержание этого разговора стало известно еще одному человеку, который и передал его представителям издания.

О своем заражении коронавирусом Трамп сообщил в пятницу. Позже его госпитализировали в больницу ВМС США в пригороде Вашингтона. В субботу врачи отметили, что в состоянии президента наблюдается положительная динамика. По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Мидоуса, жизненные показатели американского лидера все еще «внушают опасение» и последующие дни могут стать критически важными для его выздоровления. Вечером того же дня Трамп записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя лучше и планирует в ближайшее время вернуться к предвыборной кампании.