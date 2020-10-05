НАТО обеспокоена укреплением военного сотрудничества РФ и Белоруссии

Вашингтон, 5 октября. Усиление Россией поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко вызывает обеспокоенность НАТО из-за того, что баланс военной силы в слабом северо-восточном направлении Альянса может еще больше измениться в пользу Кремля, пишет The Wall Street Journal.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предположил, что Белоруссия может стать непреодолимым щитом на пути военных НАТО в Россию. Это мнение разделяют и аналитики WSJ.

Авторы издания заявили, что российские войска могут взять на прицел границу Польши и Литвы, связывающих Прибалтику со странами Альянса. Данный район является уязвимым местом обороны Североатлантического альянса. Кроме того, завершившиеся военные учения Белоруссии и России в рамках «Славянского братства — 2020» показали Западу возросшую обороноспособность белорусских войск.

Ответом стала переброска Альянсом американского военного контингента на два месяца в Литву.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что вторжение НАТО на территорию Белоруссии грозит не только региональной, но и мировой войной. Он подчеркнул, что при любой военной угрозе Минску, РФ не останется в стороне согласно ОДКБ. При этом он напомнил, что Москва, согласно документу, имеет право задействовать в защите Белоруссии не только обычное оружие, но и ядерное.