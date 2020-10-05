НКО обязали отчитываться об использовании пожертвований

Москва, 5 октября. Некоммерческие организации (НКО) обязали отчитываться об использовании собранных пожертвований, соответствующий приказ Минюста РФ вступил в силу с понедельника.

Как следует из документа, любая НКО, использующая ящики для сбора благотворительных пожертвований, с 5 октября обязана публиковать отчет об использовании собранных средств как на сайте министерства юстиции, так и на собственной интернет-странице. Делать это необходимо «ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным».

В отчете должно содержаться полное наименование НКО, адрес, основной государственный регистрационный номер, сетевой адрес сайта, а также цель и сроки сбора пожертвований. Также нужно указать место размещения ящика для сбора средств и дату их извлечения. НКО обязана предоставлять информацию и об использовании собранных пожертвований.

«При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, публикуется один отчет», — отмечается в приказе министерства.

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