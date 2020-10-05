Украина получила новое название на белорусском телевидении

Минск, 5 октября. Государственные телеканалы Белоруссии теперь используют новые геотитры для обозначения Польши, Литвы и Украины. К примеру, Украина теперь значится как «Бывшая УССР»

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть данные о разжигании протестов в стране со стороны Польши, Литвы и Украины. Теперь на телевидении эти страны названы: «бывшая Польская Народная Республика», «бывшая Советская Республика Литва», «бывшая УССР».

«Белорусское ТВ люто троллит буферных марионеток. Лучший дизайн, я считаю», — прокомментировал на своей странице в Facebook креатив белорусских телевизионщиков покинувший Киев тележурналист Максим Равреба.

Российский политолог Богдан Беспалько в своем Telegram-канале предложил Киеву пойти дальше и обозначать названия городов на момент начала ХХ века. По его мнению, такие новости будут звучать гораздо интереснее.

«В бывшем административном центре Северо-Западного края Российской империи городе Вильна сепаратистский лидер встретился с …». Или: «В бывшем центре Привислееского края Российской империи городе Варшава произошло…», — представил Беспалько.

В Минске считают недружественной политику Украины и стран ЕС, которые не хотят признавать результаты выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа.

МИД Латвии обнародовал санкционный список, в который вошли более 100 белорусских чиновников. Список был сформирован в ходе консультаций между Ригой, Вильнюсом и Таллином. В ответ МИД Белоруссии ввел санкции против Латвии, Литвы и Эстонии.