Фанаты не смогли отличить сменившую имидж Лободу от Оксаны Самойловой

Москва, 5 октября. Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram провокационное фото. Она срезала длинные волосы, оставив широкую прядь на пол лица. Однако фанаты обратили внимание не только на новую прическу, но и на возможную пластику лица Лободы. По их мнению, певица стала копией супруги Джигана Оксаны Самойловой.

Поклонники писали множество одобрительных комментариев из-за смены имиджа Лободы. Однако часть подписчиков считают, что Светлана прибегла к помощи пластического хирурга. По их словам, певица стала неотличимой от модели Оксаны Самойловой.

«На Самойлову похожа…» — пишет ___no__pasaran__. «Подумала Самойлова перекрасилась. Так похожи», — отмечает angelina_bunina. «Оксана Самойлова?» — недоумевает kino_na_veka. «Кажется новые губки», — комментирует _klshv_26. «На Самойлову похожа. Даже подумала, что она перекрасилась», — написала kowka1901.

Недавно Светлана Лобода ошеломила поклонников концертным нарядом с экстремальным декольте. Небольшое видео подготовки к концерту звезда разместила в своем профиле в Instagram. Подписчики отметили роскошную фигуру Лободы в голубом платье, которое подчеркивает ее женственные изгибы.

До этого фанаты Лободы посчитали, что у певицы чрезмерно большие ноги и ступни.