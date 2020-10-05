Ведущий шоу «Дом-2» рассказал о пристрастиях в сексе

Москва, 5 октября. Ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев рассказал о своих предпочтениях в сексе и отношении к онлайн-сервисам для знакомств, передают «Дни.ру».

Беккужев отметил, что секс для него имеет важное значение в жизни. При этом он не против защищенных интимных отношений без обязательств, но секс с незнакомками его не устраивает. Поэтому ведущий шоу «Дом-2» не хочет регистрироваться в приложениях для знакомств.

По его мнению, подобные сервисы используются исключительно для секса.

«Ты приезжаешь, а перед тобой непонятно кто. Поэтому такой секс не приносит удовольствия», — отметил он.

Беккужев признался, что не хочет жениться и заводить детей, поскольку сейчас ему хочется пожить для себя. Раньше много времени уходило на учебу и работу, поэтому теперь молодой человек пытается сделать ритм своей жизни более умеренным.

Телеведущий также прокомментировал слухи о его отношениях с представителями своего пола. По его словам, все это не соответствует действительности.

Сейчас для Беккужева отношения с участницами проекта под запретом. Он подчеркивает, что личную жизнь и работу нужно разделять.

Ранее ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина шокировала поклонников появлением на улице в «махровом халате» и шлепках. На опубликованном в соцсетях фото Бородина предстала в бежевом пальто и бежевых шлепанцах. Однако внешний вид телеведущей лишь рассмешил подписчиков, которые назвали пальто звезды халатом и соревновались в остроумии в комментариях. После такого провала Бородина опубликовала еще один пост, который посвятила теме жалости к себе и окружающим.