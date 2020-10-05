Трамп с COVID-19 покинул больницу, чтобы порадовать своих сторонников

Вашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп, которого недавно госпитализировали с COVID-19, покинул больницу, чтобы поприветствовать своих сторонников. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Глава государства проехал на автомобиле мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему свою поддержку. Трамп поприветствовал сограждан и помахал им рукой. После этого президент вернулся в свою палату.

«Врачи заявили, что Трамп может быть выписан из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида уже в понедельник, если он продолжит поправляться», — пишет NBC.

С аналогичным прогнозом ранее выступили лечащие врачи Трампа. Старший советник предвыборного штаба Трампа Стив Кортес заявлял, что президент США на данный момент бодр и чувствует себя хорошо.

Российский сенатор Алексей Пушков недавно отмечал, что Демократическая партия США используют болезнь Дональда Трампа в борьбе против него, обвиняя того в халатном отношении к пандемии коронавируса.

Депутат Госдумы и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил шансы Трампа победить COVID-19. По мнению парламентария, президенту США будет нелегко, но он справится с заболеванием. Он считает, что в заражении американского лидера виновата его служба безопасности.