Киев, 5 октября. Бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко в беседе с «Апострофом» оценил вероятность «хорватского сценария» в Донбассе.

По словам Левченко, план военной операции в Донбассе разработан Украиной, но применить его «практически невозможно». Одним из условий наступления на Луганскую и Донецкую народные республики дипломат назвал уверенность, что Россия не окажет военную помощь ЛНР и ДНР.

«Такая возможность есть, она равна примерно 1,5-2% от 100 — и это уровень статистической погрешности», — сказал он.

Левченко добавил, что план вторжения в Донбасс можно будет осуществить, если «Кремль сам даст сигнал Киеву, что не будет вмешиваться».

«Сейчас это совершенно нереальный и фантастический сценарий для Украины, делать на него ставку было бы непрофессионально», — отметил бывший посол.

По его словам, ВСУ готовы к началу такой операции, но лишь в том случае, если будет получен соответствующий приказ. Левченко считает, что приказ отдадут только при благоприятно международной обстановке и в «случае глубокого кризиса в РФ», которого «пока не предвидится».

«Призыв к освобождению Донбасса по азербайджанскому или хорватскому военным сценариям является призывом к широкомасштабной войне с РФ, которая может нанести Украине смертельные раны», — заключил Левченко.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Лукашенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Несмотря на многочисленные усилия по урегулированию конфликта, выстрелы в Донбассе звучат до сих пор. Жертвами войны, по оценкам ООН, стали не менее 11 тысяч человек.