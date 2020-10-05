Познер предложил COVID-диссидентам переехать в вольеры

Москва, 5 октября. Телеведущий Владимир Познер заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В колонке на своем сайте он предложил им переселиться в вольеры.

После заявления в эфире о том, что COVID-диссидентов необходимо жестко штрафовать, журналисту пришлось подробно объяснить свою точку зрения. При этом он уточнил, что не собирается переубеждать тех, кто не верит в существование пандемии.

«Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их. И рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это», — заявил Познер.

Он напомнил, что раньше многие выступали против обязательного использования ремня безопасности в машинах. Однако штрафы очень быстро приучили всех пристегиваться до начала движения.

«Если человек хочет рисковать своей жизнью — это его дело, но если он одновременно угрожает моей — это уже не его дело. С моей точки зрения, отказ от ношения маски, перчаток и т.д. — то же самое», — подчеркнул он.

По словам Познера, COVID-диссиденты напоминают ему американского фермера из анекдота, который не верил в существование жирафов даже после того, как его привели в зоопарк и показали вольер с этими животными.

«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — резюмировал журналист.

По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 в мире болеют более 34,4 миллиона человек, число погибших превысило один миллион.

С наступлением осени в большинстве регионов РФ фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице вводится ряд новых мер, они касаются пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Гражданам, относящимся к этим категориям, рекомендуется не покидать дома и избегать лишних контактов.

В местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, обязательно носить защитные маски.