Мясников перечислил факторы, которые влияют на течение коронавируса

Москва, 5 октября. Врач Александр Мясников в своем Telegram-канале перечислил факторы, которые влияют на течение коронавируса.

Специалист подчеркнул, что течение коронавирусной инфекции у заразившихся во многом зависит от генетических особенностей организма и врожденной предрасположенности.

«Есть люди, которые не заражаются даже СПИДом, и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям. То есть, к счастью редкие случаи смертей у молодых в большинстве соответствуют определенным генным мутациям. Да-да, то самое «кому что на роду написано», — отметил врач.

Мясников добавил, что коронавирус будет распространяться, «не замечая наши попытки его остановить», пока не сформируется коллективный иммунитет. При этом он теряет «всю вирулентность, злость и силу», вырождаясь в «банальное ОРЗ».

Накануне стало известно, что в России число выявленных за сутки случаев коронавируса впервые с конца мая превысило 10 тысяч. Всего за период пандемии на территории РФ зафиксировано 1,215 миллиона случаев коронавирусной инфекции, 979 тысяч пациентов выздоровели, 21 358 человек скончались от осложнений.

Первые сообщения о коронавирусе нового типа поступили в декабре прошлого года из Китая. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с распространением болезни статус пандемии.