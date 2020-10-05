Составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат

Москва, 5 октября. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских городов по уровню заработных плат. Согласно их исследованию, самые высокие зарплаты получают жители Москвы и северных городов.

Для оценки ситуации с заработной платой эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших российских городах и стоимости стандартного потребительского набора, включающего 109 товаров и услуг. В результате получены сведения, говорящие о существенной неравномерности заработных плат в разных населенных пунктах, значения соотношения зарплат к стоимости потребительского набора колеблются от 1,43 до четырех, то есть лидеры в среднем зарабатывают в три раза больше, чем аутсайдеры из тех же городов.

По итогам первого полугодия 2020 года самые высокие зарплаты оказались у москвичей. В среднем житель столицы получает 103,1 тысячи рублей в месяц и может приобрести на эти деньги четыре стандартных набора товаров и услуг. На втором месте рейтинга Южно-Сахалинск со средней зарплатой 97,4 тысячи. Третью строчку занимает Салехард с показателем в 94,9 тысячи. Четвертая и пятая позиции у Сургута и Ханты-Мансийска (77 и 75,4 тысячи соответственно).

Таким образом, подчеркивают авторы исследования, четыре из пяти городов, лидирующих по уровню заработных плат, находятся в регионе со сложным климатом и большими запасами углеводородов.

В нижней части рейтинга оказались города, расположенные преимущественно на юге России. Последнее место в списке занимает город Шахты Ростовской области со средней зарплатой в 28,5 тысячи рублей и показателем в 1,43 набора за зарплату. Невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается также в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65). Стоит отметить, что пять городов из последней «десятки» представляют регионы Северного Кавказа.

Среди «миллионников» самыми «бедными» признаны Волгоград и Самара. Лучше всего, помимо Москвы и Петербурга, чувствуют себя Красноярск, Екатеринбург, Уфа и Казань.