Киселев объяснил, почему никогда не будет общаться с журналистами CNN

Москва, 5 октября. Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «России-1» объяснил нежелание общаться с представителями американского телеканала CNN.

Киселев напомнил, что ранее общался с корреспондентом CNN в Москве Мэтью Чансом и вынес неприятные воспоминания об этой встрече.

«Поначалу было все вежливо, но потом я был представлен как «шеф-пропагандист» России. Понимаем, что это ругательный оборот в Америке», — рассказал телеведущий.

Он добавил, что далее разговор продолжился о том, что будет с отношениями между двумя странами в случае победы на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена, который заявляет о необходимости ужесточения позиции в отношении Москвы. Киселев заявил, что в случае военного конфликта «победы не будет», поскольку «Россия — единственная страна в мире, способная превратить Америку в радиоактивный пепел».

«И вот тут Мэтью Чанс меня обрезает, поскольку фраза заканчивалась словами «ответным ударом»: «Россия — единственная страна в мире, способная превратить Америку в радиоактивный пепел ответным ударом», Таким образом смысл моих слов из антивоенного высказывания, мол, не надо воевать с нами, превращается в агрессивное заявление: мы превратим Америку в радиоактивный пепел», — вспоминает Киселев.

Телеведущий отметил, что представители CNN неоднократно просили его об интервью, но его «что-то внутренне останавливало».