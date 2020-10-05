Асмус откровенно рассказала об издевательствах в детстве

Москва, 5 октября. Актриса Кристина Асмус резко ответила подписчику в Instagram, заявившему, что та не знает, что такое «настоящие» трудности. В комментарии она рассказала о побоях и нелюбви родителей.

На своей странице в соцсети Асмус опубликовала фото со съемок шоу «Золото Геленджика».

«На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно», — подписала она пост.

Однако пользователь serge_____ant обратил внимание актрисы на то, что «трудно — это когда тягаешь целый день кирпичи на стройке, когда копаешь лопатой с утра до вечера, когда в шахте сидишь сутками».

«Думаю, что непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет», — ответила ему Асмус.

Актриса также с иронией обратила внимание подписчиков на популярный тезис о том, что «изнеженные инстаактрисы» не имеют представления о трудностях.

Ранее Асмус призналась, что к стрессу ее могут привести обычные опоздания, поскольку она очень не любит заставлять других ждать. При этом актриса добавила, что очень часто оказывается в неприятных ситуациях по причине опозданий из-за постоянно меняющегося плотного графика.