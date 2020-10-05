Грузия готова провести заседание Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Тбилиси, 5 октября. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой провести заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси. Об этом она заявила в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

По ее словам, у Баку и Еревана «вырисовываются предпосылки готовности к задействованию Минской группы ОБСЕ».

«Я думаю, мы этому должны содействовать и посмотреть, когда Минская группа сможет собраться, хотя бы у нас в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему, чего изволят они», — заявила президент Грузии.

Она подчеркнула, что для Грузии важно сохранять нейтралитет в конфликте между Азербайджаном и Арменией.

«Грузия есть и должна быть в будущем полностью нейтральной по отношению к своим двум соседям и друзьям», — добавила Зурабишвили.

Недавно сообщалось, что правительство Грузии пропустило через свое воздушное пространство самолет ливийской компании Buraq Air, ранее перевозившей боевиков из Сирии.

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе начался еще в конце 1980-х годов, когда жители региона заявили о независимости от Баку. С 1994 года конфликт был «заморожен». 27 сентября ситуация в регионе обострилась, Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.