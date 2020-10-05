Пушков высмеял памятник Горбачеву в Германии

Москва, 5 октября. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал бездарным памятник Михаилу Горбачеву, открытый на выходных в Германии. По мнению сенатора, политик неузнаваем и больше похож на мелкого немецкого бюрократа.

В субботу в Дессау-Рослау в центре ФРГ был открыт памятник Горбачеву по случаю 30-го Дня германского единства. Монумент изображает шагающего политика в полный рост. Скульптор Бернд Гебель из Галле создал памятник на пожертвования жителей Дессау-Рослау.

Пушков же в своем Telegram-канале назвал памятник «просто бездарным». Он не стал давать оценку самому появлению монумента в Германии, для которой, по его словам, «советский генсек сделал неизмеримо больше, чем для собственной страны».

В немецком Дессау открыли памятник бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву.



Открытие монумента приурочено ко Дню германского единства. Немцы считают, что Горбачёв помог проложить путь к объединению Германии. pic.twitter.com/6CJEFBxIO2 — Актуальный Мир (@WorldActually) October 3, 2020

«Надо признать, что Горбачев здесь неузнаваем. Не его лицо, не его фигура. Это скорее какой-то мелкий бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную», — пишет Пушков.

По мнению сенатора, никто не узнает, кому этот памятник, если ему это не объяснить. Жители ФРГ могут подумать, что это монумент «безымянному немцу под названием «В нерешительности».

«Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно», — резюмировал он.

Отметим, на прошлой неделе вице-президент бундестага Вольфганг Кубики от фракции «Свободная демократическая партия» заявил, что немцы обязаны своим воссоединением четырем державам-победительницам во Второй мировой: СССР, США, Великобритании и Франции. Особую заслугу он приписал Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву.