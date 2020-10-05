Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Москва, 5 октября. Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда норм, раскритикованных общественностью. В частности, речь идет о штрафах за отказ от вакцинации, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным источника, знакомого с разработкой нового КоАП, Минюст принял решение отказаться от повышения штрафов за административные нарушения. Предполагается только повышение минимального штрафа со 100 до 500 рублей.

Информацию также подтвердил член рабочей группы при правительстве, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Он добавил, что среди новшеств документа — уменьшение применения такой санкции, как административный арест. Исключенные из списка нормы заменят обязательными работами.

«Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа», — сообщил он.

Вяткин отметил, что из-за коронавируса сместились сроки принятия нового КоАП. Сейчас уже известно, что с января 2021 года он не вступит в силу, как планировалось.

Еще один член рабочей группы, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова добавила, что оценивает внесенные в документ изменения позитивно, «польку они максимально учитывают мнения регионов и отраслевых экспертов».

Сейчас документ дорабатывается, после чего будет внесен на рассмотрение в правительство РФ.