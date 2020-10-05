Москва, 5 октября. Силы Черноморского флота следят за британским эсминцем Dragon, зашедшим в акваторию Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября 2020 года в акваторию Черного моря», — сообщили в ведомстве.

Ранее Черноморский флот отслеживал перемещения американского эсминца Roosevelt. Он стал шестым по счету американским кораблем, который зашел в Черное море с начала 2020 года.

В конце сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что США и НАТО наращивают военную активность у границ России. В частности, по его словам, вооруженные силы стран НАТО увеличили количество учений у границ России, а также участились полеты разведывательной авиации у российских границ и присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.