Минобороны Армении озвучило потери Азербайджана с начала боев в Карабахе

Ереван, 4 октября. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял 17 самолетов, 14 вертолетов, около 370 единиц бронетехники.

Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, которая сообщает, что с начала боевых действий было уничтожено 124 беспилотника, 14 вертолетов, 17 самолетов, 368 единиц бронетехники, четыре РСЗО «Смерч» ВС Азербайджана.

По его оценкам, азербайджанская сторона потеряла в боях 3154 солдата.

Ранее Ованнисян озвучил потери ВС Азербайджана за воскресенье. По его словам, только за сутки «азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными», были уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нанесении ударов по своим позициям. Вечером 4 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что бои в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения, передавал RT.