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Минобороны Армении озвучило потери Азербайджана с начала боев в Карабахе

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Минобороны Армении озвучило потери Азербайджана с начала боев в Карабахе

Ереван, 4 октября. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял 17 самолетов, 14 вертолетов, около 370 единиц бронетехники.

Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, которая сообщает, что с начала боевых действий было уничтожено 124 беспилотника, 14 вертолетов, 17 самолетов, 368 единиц бронетехники, четыре РСЗО «Смерч» ВС Азербайджана.

По его оценкам, азербайджанская сторона потеряла в боях 3154 солдата.

Минобороны Армении озвучило потери Азербайджана с начала боев в Карабахе

Ранее Ованнисян озвучил потери ВС Азербайджана за воскресенье. По его словам, только за сутки «азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными», были уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нанесении ударов по своим позициям. Вечером 4 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что бои в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения, передавал RT.

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