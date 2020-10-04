В Минобороны Армении считают, что Азербайджан готовит провокацию

Ереван, 4 октября. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан готовит почву для провокации, публикуя ложные сообщения об обстрелах со стороны армянской армии.

Ранее в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ВС Армении выпустили ракеты по городам и регионам Азербайджана. По его словам, две ракеты были выпущены по Хызы и Апшеронскому району, который находится в пяти-шести километрах от Баку.

«Азербайджанская сторона, не имея ни одного доказательства, теперь заявляет, что Вооруженные силы Армении якобы нацелены на Хызы и Апшерон. Это еще одна ложь, которая недвусмысленно доказывает, что Азербайджан готовит почву для провокации», — говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

Ранее в воскресенье Ереван также опроверг заявление Баку об ударах по городу Мингечевир, назвав их фейками.