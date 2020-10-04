В Киеве открыли памятник «освободителю Крыма»

Киев, 4 октября. В столице Украины открыли памятник полковнику армии Украинской Народной Республики (УНР) Петру Болбочану, передает украинский «5 канал».

Бюст установили в сквере имени Болбочана на улице Сечевых Стрельцов в рамках проекта «Украинская история в камне». Организаторы заявили, что памятник был установлен на частные пожертвования украинцев, а также граждан страны, проживающих в США, Швейцарии, Польше и России.

На памятнике есть надпись «освободитель Крыма».

Болбочан родился в Хотинском уезде Бессарабской губернии (ныне Хмельницкая область). После Октябрьской революции вступил в ряды армии УНР и активно сотрудничал с радикалами. В 1918 командовал наступлением украинской армии на Крым, а в 1919 его отстранили от командования и расстреляли по обвинению в заговоре против Петлюры.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума. Голосование состоялось после государственного переворота на Украине. Более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

Киев продолжает считать Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом президент РФ Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.