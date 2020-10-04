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Азербайджан обвинил Армению в обстреле территории рядом с Баку

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Азербайджан обвинил Армению в обстреле территории рядом с Баку

Баку, 4 октября. ВС Армении выпустили ракеты по городам и регионам Азербайджана, две из которых — по Хызы и Апшеронскому району в непосредственной близости от Баку, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В своем микроблоге в Twitter Гаджиев обвинил Ереван в нанесении ракетных ударов «по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре». 

«Гянджа: четыре ракеты плюс «Смерч» с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — написал он.

Апшеронский район находится в пяти-шести километрах от Баку.

Отметим, что Минобороны Армении ранее назвало фейком сообщение Азербайджана об обстреле армянской армией города Мингечевир. По данным ведомства, «никакого огня из Армении в сторону Азербайджана не велось». 

Подобные заявления в МО Армении назвали результатом «отчаянных конвульсий азербайджанской стороны.

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